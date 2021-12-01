"С удовольствием приму такое предложение": ганский защитник клуба УПЛ готов выступать за сборную Украины

"С удовольствием приму такое предложение": ганский защитник клуба УПЛ готов выступать за сборную Украины

Наджиба Якубу не зовут в сборную Ганы.

Защитник "Ворсклы" Наджиб Якубу не прочь пройти процесс натурализации. 21-летний футболист играл за Гану U-17, но дальше не выступал за сборную своей родины.

"Я очень люблю Украину. Я уже три года здесь. Если поступит предложение играть за сборную Украины, с удовольствием приму его", — заявил футболист в интервью FanDay.

На вопрос, почему Якубу не выступает за сборную Ганы, он ответил, что в родную страну его не зовут.

"Если позовут, конечно, соглашусь!", — подчеркнул он.

Если станет выбор между Украиной и Ганой, защитник будет взвешивать все "за" и "против".

"Наверное, выберу тот вариант, кто первым позовет. Украина – мой второй дом. Я здесь состоялся как профессиональный игрок. Я люблю и ценю Украину", — заявил он.

Якубу может сыграть направо и налево в обороне.

В нынешнем сезоне ганец провел 17 матчей в составе "Ворсклы".

"Ворскла" занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ. В следующем туре команда Юрия Максимова сыграет против "Ингульца".

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