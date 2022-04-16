С Украиной в сердце: английский клуб сыграл матч в сине-желтой форме (фото)

С Украиной в сердце: английский клуб сыграл матч в сине-желтой форме (фото)

Представитель третьего по силе дивизиона решил поддержать украинцев.

В пятницу, 15 апреля, в рамках 43-го тура Первой лиги чемпионата Англии состоялся поединок между "Уиком" и "Плимутом" — 2:0.

Команда хозяев поля решила поддержать Украину в войне с российскими оккупантами.

На матч футболисты вышли в сине-желтой форме, о чем сообщили на странице клуба Facebook.

Отметим, что "Уиком" после 43 туров находится в турнирной таблице на четвертой строчке, набрав 78 очков — от второго места, которое позволяет напрямую подняться в Чемпионшип, команду отделяет 5 пунктов.

Напомним, что полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко высказался о жутких преступлениях российских оккупантов на территории Украины.

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