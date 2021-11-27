"С Украиной в сердце": известный теннисист трогательно попрощался со сборной

Сергей Стаховский анонсировал последний матч за национальную команду.

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский объявил о завершении карьеры в сборной.

Об этом 35-летний теннисист написал на своей странице в Facebook.

27 ноября "сине-желтые" продолжают командную дуэль против Норвегии на Кубке Дэвиса (пока наша команда уступает 0:2 - прим.). На сегодняшний день запланировано еще три поединка, один из которых парный.

Стаховский сыграет в паре с Денисом Молчановым против Каспера Рууда и Виктора Дурасовича. Это будет потенциально последний матч в карьере Стаховского в национальной команде.

"Сегодня потенциально мой последний матч за сборную Украины по теннису. Смотрю с оптимизмом и уверенностью. Начиная с 2006 года, я имел честь защищать сине-желтое знамя. Провел 77 матчей.

Для меня было, есть и всегда будет высшей наградой - стоять на корте, когда звучит гимн Украины! Эмоции, которые я добился от побед, просто фантастические! Поражения были бессонными ночами и разочарованием. Я очень рад, что в этот день рядом со мной моя возлюбленная, которая поддерживает меня последние 10 лет, ждет дома и воспитывает троих наших детей. Спасибо, Анфиса Стаховская.

К сожалению, мои родители так и не смогли прилететь из-за карантинных ограничений. Но я благодарю их больше всего на свете, за то, что они дали мне шанс заниматься теннисом, за их любовь и заботу, за то, что сделали меня человеком, который воплотил и продолжает воплощать свои мечты.

Очень благодарен всем болельщикам, которые поддерживали и поддерживали меня, потому что без вас все это не имело бы никакого смысла. Спасибо всем. С Украиной в сердце", - написал Стаховский.

Сегодня потенциально мой последний день в сборной Украины по теннису! Смотрю с оптимизмом и уверенностью. Начиная с 2006 года. Опубликовано Sergiy Stakhovsky Пятница, 26 ноября 2021 г.

Стаховский - бывшая первая ракетка Украины. За свою карьеру он выиграл 4 титула АТР в одиночном разряде и столько же в парном.

На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом Стаховского был выход в 3-й раунд (1/16 финала).

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