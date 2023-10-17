С Ванатом и Сидорчуком: сборная Украины назвала стартовый состав на матч отбора Евро-2024 с Мальтой

Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины объявила стартовый состав на матч 8-го тура отбора на Евро-2024 против Мальты, который состоится во вторник, 17 октября, в Та-Кале на Национальном стадионе.

Украина: Трубин, Миколенко, Матвиенко, Забарный, Караваев, Сидорчук, Зинченко, Судаков, Мудрик, Ванат, Довбик

Запасные: Бущан, Ризнык, Михайличенко, Сваток, Попов, Конопля, Назарина, Пихалонок, Буяльский, Русин, Зубков, Яремчук

Поединок Мальта – Украина начнется в 21:45 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча Мальта – Украина доступна на нашем сайте.

В другом поединке восьмого тура группы С в Лондоне сыграют сборные Англии и Италии (17 октября, 21:45).

Мальта – Украина: турнирное положение перед матчем

По итогам семи туров сборная Украины с 10 очками занимает третье место в группе C. Лидирует с 13 баллами Англия, на второй позиции – Италия (10). На четвертой строчке – Северная Македония (7), последняя – Мальта (0). Также у англичан и итальянцев есть один матч в запасе.

Таблица группы С после семи туров

Таблица группы С после семи туров / Фото: flashscore.ua

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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