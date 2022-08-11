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С Вантухом и Кабаевым: стали известны стартовые составы команд на матч "Университатя" — "Заря"

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С Вантухом и Кабаевым: стали известны стартовые составы команд на матч "Университатя" — "Заря"

instagram.com/zoryaluhansk/

Стали известны стартовые составы луганской "Зари" и румынской "Университатя" во второй поединок 3-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2022/23.

В четверг, 11 августа, "Заря" Луганск сыграет второй матч 3-го раунда квалификации Лиги конференций против румынской "Университати".

Команды определились со стартовыми составами на встречу.

"Заря" : Мацапура — Данченко, Батагов, Имереков, Вантух — Чурко, Назарина, Булеца — Кристиан, Нагнойный, Кабаев.

Запасные: Сапутин, Жилкин, Бражко, Мишнев, Хлань, Алибеков, Безбородько, Смеян, Снурницын, Алефиренко.

"Университатя" : Лазарь — Кепецине, Папп, Силва, Банку — Крецу, Матей — Ханка, Баярам, Иван — Кольич.

Запасные : Русу, Попеску, Ветежелу, Кимпану, Нистору, Ривалдиньо, Вледе, Марковичу, Кепецину, Рогуличу, Мартичу, Вине.

Напомним, что в преддверии поединка Лиги конференций румынский клуб назначил нового главного тренера.

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