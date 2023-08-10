С Ярмоленко, но без Ваната: "Динамо" назвало стартовый состав на матч Лиги конференций с "Арисом"

Поединок начнется в 21:15 по киевскому времени.

Киевское "Динамо" объявило стартовый состав на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против греческого "Ариса".

Главная звезда "бело-синих" Андрей Ярмоленко выйдет на поле с первых минут. А вот основной нападающий киевлян Владислав Ванат остался на скамейке для запасных, вместо него на острие атаки сыграет Бенито.

"Динамо" : Бущан – Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Бенито

Запасные : Нещерет, Вивчаренко, Бражко, Шепелев, Ванат, Андриевский, Караваев, Дячук, Диалло, Царенко, Биловар, Волошин.

Также стал известен состав "Ариса" на игру против "Динамо".

"Арис": Джулиан – Монтоя, Фабиану, Одубайо, Феррари – Дарида, Джурасек – Моберг-Карлсон, Жюль, Морон – Палма.

Запасные : Христодулопулос, Рупп, Мата, Матаррита, Павчич, Менендес, Панагидис.

Матч "Арис" – "Динамо" состоится 10 августа в Салониках на стадионе "Клеантис Викелидис". Начало поединка – в 21:15 по киевскому времени.

На нашем сайте также доступна онлайн-видеотрансляция матча "Арис" – "Динамо". Также игру можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Ответный матч между "Динамо" и "Арисом" запланирован на 17 августа в румынском Бухаресте.

Победитель этого противостояния в раунде плей-офф отбора Лиги конференций встретится с триумфатором пары "Бешикташ" (Турция) – "Нефтчи" (Азербайджан). Проигравший в дуэли "Арис" – "Динамо" завершит выступления в еврокубках.

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