С Ярмоленко: сборная Украины обнародовала заявку на матч отбора к Евро-2024 против Англии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился с заявкой национальной команды на матч 5 тура отбора на Евро-2024 против Англии.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

В список вошли 23 футболиста. Отметим, что среди них и капитан "сине-желтых" Андрей Ярмоленко, участие которого в поединке остается под вопросом из-за повреждения.

Из тех футболистов, которые сейчас находятся в лагере сборной Украины, в заявку не попали Александр Тымчик, Александр Зубков и Александр Пихаленок.

Заявка сборной Украины на матч с Англией:

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин

Защитники: Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Денис Попов, Александр Караваев, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Александр Зинченко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Егор Назарина, Михаил Мудрик.

Нападающие: Артем Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат.

Поединок Украина – Англия состоится в субботу, 9 сентября, на стадионе "Тарчински Арена" в польском Вроцлаве. Начало – в 19:00 по киевскому времени.

Текстовая онлайн трансляция матча Украина – Англия доступна на нашем сайте.

На данный момент сборная Украины с 6 очками занимает второе место в группе С. Лидирует с 12 баллами Англия. Команды Италии и Северной Македонии набрали по три зачетных пункта, Мальта – ни одного.

После матча с англичанами сборная Украины во вторник, 12 сентября, в Милане сыграет с Италией в рамках 6-го тура отбора Евро-2024.

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Напомним, в финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 будет принимать Германия. Сборная Германии как хозяйка турнира без отбора попала на континентальное первенство.

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