"С юбилеем, ненька": звезды украинского спорта поздравили страну с Днем Независимости

"С юбилеем, ненька": звезды украинского спорта поздравили страну с Днем Независимости

Как отечественные атлеты отреагировали на исторический для страны день.

Сегодня, 24 августа, Украина празднует свой 30-й День Независимости. В стороне от этой знаменательной даты не остались и известные украинские спортсмены.

По этому случаю к соотечественникам в соцсетях обратились теннисистка Элина Свитолина, тяжелоатлет Дмитрий Чумак, легкоатлетки Ирина Геращенко и Ярослава Магучих, легендарный футболист Андрей Шевченко, боксер Тарас Шелестюк и многие другие.

Ярослава Магучих (легкая атлетика)

instagram.com/rosya_dp

Андрей Шевченко (футбол)

Элина Свитолина (теннис)

Тарас Шелестюк (бокс)

Денис Бойко (футбол)

instagram.com/king_kong_71/

Дмитрий Чумак (тяжелая атлетика)

Анна Ризатдинова (гимнастика)

Ирина Геращенко (легкая атлетика)

Андрей Лунин (футбол)

Роман Зозуля (футбол)

Сергей Стаховский (теннис)

Элина Свитолина поздравила страну с Днем Независимости

Ранее ТСН Проспорт писал, что украинские спортсмены поздравили соотечественников с Днем Государственного Флага.

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