"С юбилеем, ненька": звезды украинского спорта поздравили страну с Днем Независимости

Как отечественные атлеты отреагировали на исторический для страны день.
Сегодня, 24 августа, Украина празднует свой 30-й День Независимости. В стороне от этой знаменательной даты не остались и известные украинские спортсмены.
По этому случаю к соотечественникам в соцсетях обратились теннисистка Элина Свитолина, тяжелоатлет Дмитрий Чумак, легкоатлетки Ирина Геращенко и Ярослава Магучих, легендарный футболист Андрей Шевченко, боксер Тарас Шелестюк и многие другие.
Ярослава Магучих (легкая атлетика)
Андрей Шевченко (футбол)
Элина Свитолина (теннис)
Тарас Шелестюк (бокс)
Денис Бойко (футбол)
Дмитрий Чумак (тяжелая атлетика)
Анна Ризатдинова (гимнастика)
Ирина Геращенко (легкая атлетика)
Андрей Лунин (футбол)
Роман Зозуля (футбол)
Сергей Стаховский (теннис)
Ранее ТСН Проспорт писал, что украинские спортсмены поздравили соотечественников с Днем Государственного Флага.