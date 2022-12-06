С юными дебютантами: сборная Украины удивила составом на следующий этап Кубка мира по биатлону

В состав во второй этап вошли Виталий Мадзин и Александра Меркушина.

Сборная Украины объявила состав команды на второй этап Кубка мира-2022/2023 по биатлону, который пройдет в Хохфильцене.

В заявку мужской сборной не попал капитан команды Дмитрий Пидручный, имеющий проблемы с коленом. Главный тренер команды Юрай Санитра рассказал в комментарии Общественному, что прилетел в Австрию с командой, но ради медицинского обследования.

Кроме Подручного, в состав сборной Украины не вошел биатлонист Денис Насико, отправившийся на Кубок IBU. Его заменит 19-летний дебютант Виталий Мандзина.

Состав мужской сборной Украины : Виталий Мадзин, Артем Прима, Антон Дудченко, Тарас Лесюк и Богдан Цымбал.

В составе женской сборной Украины тоже произошли перемены. Вместо Юлии Джимы, пропустившей первый этап из-за положительного теста на коронавирус, и имеющей проблемы с горлом Ирины Петренко в Хохфильцен отправятся Анастасия Меркушина и Александра Меркушина.

Состав женской сборной Украины : Анна Кривонос, Анастасия Меркушина, Александра Меркушина, Дарья Блашко и Елена Белосюк.

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