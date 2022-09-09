С западными друзьями: сборная Украины узнала соперника в плей-офф Чемпионата Европы по баскетболу

Стало известно, с кем встретится сборная Украины в 1/8 финала "Евробаскета-2022".

Так, оппонентом "сине-желтых" в плей-офф соревнований будет команда Польши.

Отметим, что украинская команда пробилась в топ-16 турнира со второй строчки группы, тогда как "кадра" финишировала в своем секстете третьей. Дуэль между Украиной и Польшей состоится в воскресенье, 13 сентября, в 13:00 по киевскому времени.

Победитель матча Украина – Польша выйдет на победителя встречи Словения – Бельгия. Вашему вниманию вся сетка "Евробаскета-2022".

На групповой стадии сборная Украины одержала три победы — над Великобританией( 90:61 ), Эстонией ( 74:73 ) и Италией ( 84:73 ), а также потерпела два поражения — от Греции ( 79:99 ) и Хорватии ( 85:90 );

), Эстонией ( ) и Италией ( ), а также потерпела два поражения — от Греции ( ) и Хорватии ( ); Действующими чемпионами Европы по баскетболу являются словенцы, в финале 2017 года обыгравшие Сербию. Именно Словения выбила из турнира и команду Украины на стадии 1/8 финала.

Добавим, что Польша является настоящим дружественным партнером для Украины, ведь очень помогает нам вооружением и финансами, чтобы мы могли противостоять российской полномасштабной агрессии, которая началась 24 февраля.

ФОРМАТ ТУРНИРА

На первенстве континента по баскетболу выступают 24 сборные, которые были поделены на 4 группы по 6 команд в каждой. По итогам группового этапа путевки в 1/8 финала получили четыре лучшие команды из каждой группы.

Далее 16 сборных будут определять победителя в одноматчевых противостояниях на вылет.

Чемпионат Европы по баскетболу продлится до 18 сентября 2022 года. Матчи будут сыграны в Чехии, Грузии, Италии и Германии.