"Сага продолжается": легенды бокса Льюис и Холифилд отреагировали на срыв боя Усик – Фьюри

Бывшие абсолютные чемпионы мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд высказались о срыве поединка чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри.

"Цыганский король" получил травму во время одного из своих спаррингов. В результате серьезного рассечения британцу пришлось накладывать швы, его поединок с украинцем отложили не неопределенный срок.

"Тайсону не повезло. Это повреждение находится в той же зоне, что и то, которое он получил в бою с Валлином. Вероятно, ему понадобится примерно 6 швов и 3 месяца, чтобы восстановиться. Сага продолжается", – написал Льюис на своей странице в Twitter.

Tough break for @Tyson_Fury. Это вырезание в той же области, как один из них в Wallin fight. Это probably gonna требуется о 6 стилях и 3 месяцах в мешок. The saga continues… pic.twitter.com/ztlKZUoSyw — Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) 2 февраля 2024

"Такое может случиться. Все зависит от того, носил ли Фьюри всю экипировку, которую должен носить. Со мной такого не случалось. Я не представляю, как он пропустил такой удар, потому что шлем достаточно плотный. Прежде чем удар доходит до глаза, он приходится на поверхность шлема. Надеюсь, что поединок состоится. Не вижу причин для его отмены", – сказал Холифилд в интервью Fight Hub TV.

Поединок Усик – Фьюри должен был состояться 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Однако из-за травмы британца весь вечер бокса перенесли. Новая дата будет зависеть от сроков восстановления "Цыганского короля".

Ранее сообщалось, что в команде Фьюри назвали сроки его восстановления после рассечения, которое сорвало бой против Усика.

Напомним, победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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