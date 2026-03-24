Салах объявил, что покинет "Ливерпуль" после завершения сезона
Египетский форвард анонсировал свой уход из мерсисайдского клуба.
Английский "Ливерпуль" объявил, что форвард команды Мохаммед Салах покинет клуб после завершения сезона-2025/26.
Об этом сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.
33-летний египтянин анонсировал свой уход из "Ливерпуля" на странице в Instagram, записав видеообращение к болельщикам.
"К сожалению, этот день настал. Это первая часть моего прощания с клубом. Я покину "Ливерпуль" в конце сезона. Я хочу начать с того, что никогда не мог себе представить, что этот клуб, это город, эти люди станут такой частью моей жизни.
"Ливерпуль" — это не просто футбольный клуб, это страсть, это история, это дух, который невозможно по-настоящему объяснить кому-то, кто не является частью этого клуба", — сказал Салах.
Отметим, что действующий контракт Салаха с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2027 года, однако игрок решил покинуть клуб раньше.
Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года, суммарно он провел за клуб 435 матчей, забил 255 голов и отдал 119 ассистов.
Вместе с "красными" египтянин выиграл АПЛ, Кубок Англии, два Кубка английской лиги, Суперкубок Англии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
В этом сезоне на счету Салаха 10 голов и 9 ассистов в 34 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.