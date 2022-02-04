Салах против Мане: определились финалисты Кубка Африки по футболу

Также будет сыгран матч и за "бронзу".

Стало известно, кто сыграет в финале Кубка африканских наций по футболу.

Так, за победу в решающем поединке турнира встретятся сборные Сенегала и Египта. Первые в рамках полуфинала соревнований уверенно разобрались с Буркина-Фасо ( 3:1 ). Забитыми голами за Сенегал отличились Абду Диалло, Бамба Дьенг и Садио Мане.

Что касается египтян, то они получили путевку в финал только благодаря победе в серии пенальти над хозяином КАН – сборной Камеруна (0:0, 1:3). Интересно, что игроки камерунской команды реализовали только один удар из четырех "с отметки".

Финал между Сенегалом и Египтом начнется в воскресенье, 6 февраля, в 20.00 по Киеву. Эта встреча ознаменуется противостоянием лидеров команд, а также одноклубниками в английском "Ливерпуле", Садио Мане и Мохаммеда Салаха.

В четвертьфинале Сенегал победил Экваториальную Гвинею (3:1), а Египет в дополнительное время одолел Марокко (2:1);

В матче за третье место Камерун 6 февраля сыграет против Буркина-Фасо;

Действующий обладатель трофея – сборная Алжира. Чаще всего на Кубке африканских наций побеждал Египет – семь трофеев.

Добавим, что этот турнир должен был состояться в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 2022 год, однако название КАН-2021 сохранилось. Это 33-й в истории розыгрыш Кубка африканских наций.