Салфетку, в которую плакал Месси, продают за космическую сумму: содержит генетический материал футболиста

Салфетку, в которую плакал Месси, продают за космическую сумму: содержит генетический материал футболиста

Бумажку оценили в целое состояние.

Салфетку, в которую плакал аргентинская звезда футбола Лионель Месси во время прощальной пресс-конференции в "Барселоне", выставили на аукцион.

Объявление появилось 12 августа на сайте Mercado Libre. Продавец салфетки уверяет, что на ней содержится генетический материал футболиста, что позволит в будущем клонировать форварда.

Se nos rompe el corazón, Leo pic.twitter.com/dbqI4DwpmQ — Diario SPORT (@sport) August 8, 2021

Начальная стоимость лота установлена на уровне одного миллиона долларов. У продавца салфетки уже поинтересовались, нет ли у него туалетной бумаги из ПСЖ, куда перешел Лионель.

Месси присоединился к академии "Барселоны" в 2000 году, а за главную команду выступает с 2005 года. Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей (778) и количеству забитых мячей (672) в его составе.

Он является рекордсменом клуба по количеству сыгранных матчей и количеству забитых мячей в его составе. С командой Лионель выиграл 35 трофеев, включая 10 чемпионатов Испании, четыре Лиги чемпионов, получил шесть "Золотых мячей". Это тоже является рекордом для игроков, которые выступали за "Барселону".

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что голкипер "Шахтера" Андрей Пятов получил три бутылки пива от Месси.

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