Салидо рассказал, за счет чего ему удалось нанести первое поражение Ломаченко в карьере

Салидо рассказал, за счет чего ему удалось нанести первое поражение Ломаченко в карьере

С момента их дуэли прошло почти восемь лет.

Бывший чемпион мира в полулегком весе Орландо Салидо рассказал, за счет чего ему удалось победить украинца Василия Ломаченко.

Об этом мексиканец рассказал в интервью для YouTube-канала Джеффа Зиммермана.

"Я всегда пытался сразиться с топовыми бойцами и потому принимал все сложные поединки, сражался с чемпионами мира. Я никогда не боксировал с людьми, уровень которых ниже топового. Я боролся только с лучшими.

Я первый, кто выиграл у Ломаченко. Это был трудный поединок, где я победил за счет своего опыта. Эта победа оказалась одним из моих величайших достижений. Я потерял свой чемпионский пояс только потому, что не смог сделать вес.

Все складывалось в пользу Ломаченко, но в результате он проиграл моему опыту", — сказал Салидо.

Напомним, что свое единственное на тот момент поражение в карьере Ломаченко потерпел в марте 2014-го года, когда уступил Салидо по решению судей.

Отметим, свой следующий поединок Ломаченко проведет 11 декабря против бывшего чемпиона мира Ричарди Комми. Поединок между Ломаченко и Комми по прозвищу "Терминатор" состоится на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.