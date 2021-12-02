Салидо рассказал, за счет чего ему удалось нанести первое поражение Ломаченко в карьере

С момента их дуэли прошло почти восемь лет.
Бывший чемпион мира в полулегком весе Орландо Салидо рассказал, за счет чего ему удалось победить украинца Василия Ломаченко.
Об этом мексиканец рассказал в интервью для YouTube-канала Джеффа Зиммермана.
"Я всегда пытался сразиться с топовыми бойцами и потому принимал все сложные поединки, сражался с чемпионами мира. Я никогда не боксировал с людьми, уровень которых ниже топового. Я боролся только с лучшими.
Я первый, кто выиграл у Ломаченко. Это был трудный поединок, где я победил за счет своего опыта. Эта победа оказалась одним из моих величайших достижений. Я потерял свой чемпионский пояс только потому, что не смог сделать вес.
Все складывалось в пользу Ломаченко, но в результате он проиграл моему опыту", — сказал Салидо.
Напомним, что свое единственное на тот момент поражение в карьере Ломаченко потерпел в марте 2014-го года, когда уступил Салидо по решению судей.
Отметим, свой следующий поединок Ломаченко проведет 11 декабря против бывшего чемпиона мира Ричарди Комми. Поединок между Ломаченко и Комми по прозвищу "Терминатор" состоится на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.
- В своем последнем бою, состоявшемся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани;
- На счету Ломаченко 15 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге;
- 41-летний Салидо провел в профессионалах 62 боя, в которых одержал 44 победы (31 — нокаутом), потерпел 14 поражений и еще четыре его боя завершились вничью.