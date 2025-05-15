- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 1489
- Время на прочтение
- 1 мин
Салют из конфетти и зажигательные танцы: как "Шахтер" праздновал победу в Кубке Украины (фото, видео)
"Горняки" не сдерживали ярких эмоций после завоевания трофея.
В среду, 14 мая, донецкий "Шахтер" одолел киевское "Динамо" в финале Кубка Украины по футболу сезона-2024/25.
Основное и дополнительное время поединка на Центральном стадионе в Житомире завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались "горняки" – 6:5.
После завершения матча "оранжево-черные" ярко отпраздновали завоевание трофея. Под громкое пение, зажигательные танцы и салют из конфетти дончане подняли кубок во время церемонии награждения.
Для "Шахтера" это 15-я победа в Кубке Украины. Донецкий клуб обновил рекорд по количеству побед в турнире. "Динамо" завоевывало этот трофей 13 раз.
В прошлом году обладателем Кубка Украины также стал "Шахтер". В финальном поединке предыдущего розыгрыша турнира донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.
Ранее сообщалось, что эмоциями после победы своей команды в финале Кубка Украины поделился главный тренер "горняков" Марино Пушич.
Напомним, благодаря победе в Кубке Украины донецкий клуб завоевал путевку в Лигу Европы на следующий сезон.