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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Салют из конфетти и зажигательные танцы: как "Шахтер" праздновал победу в Кубке Украины (фото, видео)

"Горняки" не сдерживали ярких эмоций после завоевания трофея.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Шахтер"

"Шахтер" / © ФК Шахтер

В среду, 14 мая, донецкий "Шахтер" одолел киевское "Динамо" в финале Кубка Украины по футболу сезона-2024/25.

Основное и дополнительное время поединка на Центральном стадионе в Житомире завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались "горняки" – 6:5.

После завершения матча "оранжево-черные" ярко отпраздновали завоевание трофея. Под громкое пение, зажигательные танцы и салют из конфетти дончане подняли кубок во время церемонии награждения.

Для "Шахтера" это 15-я победа в Кубке Украины. Донецкий клуб обновил рекорд по количеству побед в турнире. "Динамо" завоевывало этот трофей 13 раз.

В прошлом году обладателем Кубка Украины также стал "Шахтер". В финальном поединке предыдущего розыгрыша турнира донецкий клуб победил полтавскую "Ворсклу" со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что эмоциями после победы своей команды в финале Кубка Украины поделился главный тренер "горняков" Марино Пушич.

Напомним, благодаря победе в Кубке Украины донецкий клуб завоевал путевку в Лигу Европы на следующий сезон.

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