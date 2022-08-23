"Самая большая битва с тех пор": промоутер Фьюри сравнил возможный бой против Усика с легендарным поединком Али

Глава Top Rank Боб Арум, который также является промоутером чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри, рассказал о возможном бое за "абсолюта" с украинцем Александром Усиком.

Так, Арум анонсировал начало переговоров относительно боя за абсолютное чемпионство в супертяжелом весе.

Об этом промоутер рассказал на своей странице в Twitter.

"Top Rank и наш сопромоутер, Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен, надеются, что мы сможем провести величайшую битву за звание чемпиона в супертяжелом весе с тех пор, как Али сражался с Фрейзером – Фьюри против Усика", — сказал Арум.

Отметим, что Али и Фрейзер провели трехматчевое противостояние. Их самый знаменитый третий бой прошел в 1975 году в Маниле и завершился победой Али.

В реванше, состоявшемся в городе Джидда (Саудовская Аравия), Усик победил Джошуа раздельным решением судей: 113-115, 115-113, 116-112. Таким образом, украинец защитил все титулы, которые в Лондоне отобрал у британца в прошлом году, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Ранее Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик – Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

В послужном списке 33-летнего Фьюри 32 победы (23 – нокаутом) и одна ничья. В ночь на 24 апреля "Цыганский король" нокаутировал своего соотечественника Диллиана Уайта, после чего объявил о завершении карьеры.

Добавим, что WBC дал Фьюри время до пятницы, 26 августа, чтобы он решил четко, завершает ли карьеру, прежде чем объявить титул вакантным.

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