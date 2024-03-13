Самая длинная победная серия: саудовский клуб установил уникальный рекорд

Саудовский "Аль-Хиляль" установил новый мировой рекорд по количеству побед подряд.

12 марта клуб из Саудовской Аравии обыграл "Аль-Иттихад" (2:0) в ответном матче 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира (4:0 по сумме двух встреч).

Помимо завоевания путевки в следующую стадию, "Аль-Хилялю" удалось продлить свою победную серию во всех турнирах до 28 матчей. Последний раз клуб не выигрывал еще в сентябре прошлого года.

Таким образом, "Аль-Хиляль" побил рекорд клуба "Нью-Сейнтс" из Уэльса, который в 2016-2017 годах сумел выиграть 27 поединков подряд.

Отметим, что ранее рекорд принадлежал нидерландскому "Аяксу", который в 1971-1972 годах имел серию из 26 победных матчей подряд.

Самые длинные победные серии в истории футбола

1. "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия): 28 побед (2023-2024)

2. "Нью-Сейнтс" (Уэльс): 27 (2016-2017)

3. "Аякс" (Нидерланды): 26 (1971-1972)

4. "Аякс" (Нидерланды): 25 (1955)

5. "Коритиба" (Бразилия): 24 (2011)

6. "Бавария" (Германия): 23 (2020)

7. "Реал" Мадрид (Испания): 22 (2014)

8. "Манчестер Сити" (Англия): 21 (2020-2021)

9. "Рейнджерс" (Шотландия): 20 (2013)

В полуфинале азиатской Лиги чемпионов "Аль-Хиляль" сыграет против "Аль-Айна" из ОАЭ, который в четвертьфинале драматично выбил из турнира саудовский "Аль-Наср" португальского форварда Криштиану Роналду.

В чемпионате Саудовской Аравии подопечные Жорже Жезуса уверенно лидируют, опережая "Аль-Наср" на 12 очков.

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