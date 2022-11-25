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Самая рейтинговая победа: украинец впервые в сезоне пробился в полуфинал турнира ATP

Автор
Мария ПономаренкоМария Пономаренко
Дата публикации
Просмотры
631
Время на прочтение
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Самая рейтинговая победа: украинец впервые в сезоне пробился в полуфинал турнира ATP

Фото: btu.org.ua

Сачко одержал очередную победу на турнире в Италии.

Украинский теннисист Виталий Сачко пробился в полуфинал "челленджера" в итальянском Андрее.

В четвертьфинале Сачко в двух сетах обыграл третьего сеяного Томаша Махача из Чехии — 7:5, 6:2.

На счету украинца один эйс, одна двойная ошибка, три брейка и отыграны все восемь брейк-пойнтов соперника.

Победа над 104-й ракеткой мира Махачем стала для Виталия, который занимает 323-ю позицию в рейтинге АТР, рейтинговой в этом году. Также Сачко впервые в сезоне выиграл третий матч и проведет первый полуфинал этого года.

  • В полуфинале Сачко встретится с победителем матча между россиянином с нейтральным статусом Евгением Карловским и швейцарцем Леандро Риди.

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Дата публикации
Просмотры
631
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