Самая сексуальная спортсменка мира начинает модельную карьеру: пройдет по подиуму на Неделе моды в Милане

Самая сексуальная спортсменка мира начинает модельную карьеру: пройдет по подиуму на Неделе моды в Милане

Эффектная атлетка попробует себя в новой сфере.

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, которая в 2017 году была признана самой сексуальной спортсменкой мира по версии австралийского издания Busted Coveragе, сообщила, что начинает карьеру модели.

В сторис Instagram спринтерка рассказала: "Я в очень хорошем настроении и очень взволнована, потому что лечу в Милан. В Милане определенно будут очень и очень красивые дни. Показ мод Hugo Boss состоится в четверг, и я буду его частью!"

Для Алисы это первый опыт в модельной сфере. Ранее девушка отказалась от съемок для журнала Playboy.

instagram.com/alicasmd

instagram.com/alicasmd

Аліса Шмідт / instagram.com/alicasmd

instagram.com/alicasmd

instagram.com/alicasmd

instagram.com/alicasmd

instagram.com/alicasmd

instagram.com/alicasmd

instagram.com/alicasmd

instagram.com/alicasmd

В 2017 году Шмидт завоевала "серебро" в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет.

В 2019-м бегунья добыла "бронзу" в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Шмидт озадачила кадром в коротком топе.

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