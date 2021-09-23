Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Самая сексуальная спортсменка мира начинает модельную карьеру: пройдет по подиуму на Неделе моды в Милане

Дата публикации
Просмотры
3847
Самая сексуальная спортсменка мира начинает модельную карьеру: пройдет по подиуму на Неделе моды в Милане

instagram.com/alicasmd

Эффектная атлетка попробует себя в новой сфере.

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, которая в 2017 году была признана самой сексуальной спортсменкой мира по версии австралийского издания Busted Coveragе, сообщила, что начинает карьеру модели.

В сторис Instagram спринтерка рассказала: "Я в очень хорошем настроении и очень взволнована, потому что лечу в Милан. В Милане определенно будут очень и очень красивые дни. Показ мод Hugo Boss состоится в четверг, и я буду его частью!"

Для Алисы это первый опыт в модельной сфере. Ранее девушка отказалась от съемок для журнала Playboy.

© instagram.com/alicasmd
instagram.com/alicasmd
© instagram.com/alicasmd
instagram.com/alicasmd
Аліса Шмідт / © instagram.com/alicasmd
Аліса Шмідт / instagram.com/alicasmd
© instagram.com/alicasmd
instagram.com/alicasmd
© instagram.com/alicasmd
instagram.com/alicasmd
© instagram.com/alicasmd
instagram.com/alicasmd
© instagram.com/alicasmd
instagram.com/alicasmd
© instagram.com/alicasmd
instagram.com/alicasmd
© instagram.com/alicasmd
instagram.com/alicasmd
© instagram.com/alicasmd
instagram.com/alicasmd
  • В 2017 году Шмидт завоевала "серебро" в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет.
  • В 2019-м бегунья добыла "бронзу" в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Шмидт озадачила кадром в коротком топе.

Следующая публикация