"Самая страшная ночь": звезда украинского тенниса попала под обстрел в Одессе (видео)

Даяна Ястремская вынуждена была прятаться на парковке, когда ее родной город атаковали российские оккупанты.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская попала под обстрел в Одессе. В ночь на 8 февраля российские оккупанты нанесли по городу дроновую атаку.

В своем Instagram 23-летняя теннисистка опубликовала видео, в котором показала, как вынуждена была прятаться на парковке, пока россияне наносили очередной террористический удар.

"Сегодня у меня была самая страшная ночь. Как никогда много ракет неподалеку от нас. Мы все еще здесь, на парковке... Люди, если вас можно назвать людьми, прекратите делать это дерьмо", – сказала Ястремская.

На Australian Open-2024 именно Ястремская показала лучший результат среди украинок. Даяна впервые в карьере дошла до полуфинала турнира Grand Slam, где проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь.

Таким образом, Ястремская установила национальный рекорд Украины на Australian Open. Выходом в полуфинал она превзошла достижение Элины Свитолиной, лучшим результатом которой на Открытом чемпионате Австралии остается 1/4 финала (2018, 2019).

Напомним, на прошлой неделе Ястремская участвовала в турнире WTA 500 в австрийском Линце. На старте соревнований она победила "нейтральную" россиянку Эрику Андрееву, но уже во втором круге уступила Донне Векич из Хорватии.

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