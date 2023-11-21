"Самая тяжелая игра в группе": футболисты сборной Италии поделились впечатлениями после матча против Украины

Игроки сборной Италии Федерико Кьеза и Николо Дзаньоло высказались о матче с командой Украины в рамках последнего 10-го тура отбора на Евро-2024, который завершился вничью 0:0 .

"Это была, наверное, самая трудная игра во всем групповом этапе. Хотел бы поблагодарить сборную Украины, потому что они вышли на поле, сражались и показали, что хотят квалифицироваться на Евро в Германию. Но, в конце концов, мы сыграли вничью и теперь едем в Германию. Для нас это очень важный выход, потому что там мы постараемся защитить титул.

Игра Украины в три центральных защитника не стала для нас сюрпризом. С первой игры мы знали, что они будут что-то менять, что будут подстраиваться под наши контратаки и тактику. Они показали, что именно изменили. Но если бы мы в первом тайме реализовали шансы, которые мы имели, была бы совсем другая игра. Но мы не забили, поэтому этот матч закончился вничью", – сказал Кьеза в комментарии Суспильне Спорт.

"Очень уважаю украинскую команду – очень сильная и организованная. Не готов сказать, что Украина играла сегодня в пять защитников. Играть против Зинченко очень тяжело, это довольно классный игрок, как и Миколенко. Для меня это очень трудный вызов, настоящая задача. Но мы сыграем на чемпионате Европы, конечно, нам нужно улучшать стиль нашей игры, но у нас еще есть шанс.

Мы – большая и классная команда, как семья. Мы получаем удовольствие, плачем и радуемся вместе. Всегда вместе. Теперь нам нужно защищать наш титул. Мы – чемпионы Европы, и теперь туда едем. Для нашей страны это очень важно – мы хорошая команда и хотим еще раз выиграть чемпионат Европы", – сказал Дзаньоло в комментарии Суспильне Спорт.

Так что команда Сергея Реброва дала бой Италии, но не сумела напрямую выйти на Евро-2024. Сборная Украины с 14 очками заняла итоговое третье место в группе C, уступив Италии только по результатам личных встреч.

Теперь "сине-желтые" сразятся в плей-офф за право попасть на ЧЕ. Своих соперников украинцы узнают во время жеребьевки в четверг, 23 ноября. Стыковые матчи запланированы на март 2024 года.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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