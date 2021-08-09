Самая удивительная победа в Токио: иранский каратист стал олимпийским чемпионом, потеряв сознание после нокаута

Самая удивительная победа в Токио: иранский каратист стал олимпийским чемпионом, потеряв сознание после нокаута

Сюжет, который не придумаешь и в кино.

Удивительная развязка случилась в предпоследний день Олимпийских игр-2020 в Токио в карате в дисциплине кумите в весовой категории свыше 75 кг.

В финальном поединке соревнований встретились Саджад Ганджзаде из Ирана и Тарег Хамеди из Саудовской Аравии. Бой проходил при преимуществе последнего.

За две минуты до конца поединка Тарег уверенно выигрывал со счетом 4:0. Но фатальным для него стал удар, которым он отправил соперника в нокаут.

Хамеди, пытаясь пробить Ганджзаде в корпус, попал ему в шею. Иранец упал на настил, потеряв чуть позже сознание. Его сразу же положили на носилки и унесли оказывать помощь.

В это время судьи рассмотрели скандальный удар и приняли решение дисквалифицировать Тарега за превышение допустимого контакта. Ему в итоге досталось серебро.

Unconscious Sajad Ganjzadeh of Iran gets Olympic gold as Saudi Arabian Tareg Hamedi is disqualified for this high-kick to the neck, which is not allowed under karate’s Olympic rules

“I’m happy about the gold medal but I’m sad that I had to win it like this,” Ganjzadeh said later pic.twitter.com/qVqhM4jcKu — UncleRandom (@Random_Uncle_UK) August 7, 2021

Когда же Ганджзаде привели в чувства, ему сообщили, что он стал олимпийским чемпионом. "Точно не знаю, что случилось. Знаю, что проигрывал и пытался наверстать упущенное. Последнее, что помню - после удара оказался на носилках.

Когда меня привели в чувство, и я очнулся, помню, как тренер сказал, что я выиграл. В целом мое здоровье в порядке. Только очень сильно болела голова. Рад выиграть эту медаль, но мне также жаль моего соперника", - прокомментировал свою победу иранец.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Олимпийские игры-2020 продолжались с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

Участие в них приняли около 11 тысяч спортсменов из 205 стран. Всего было разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

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