"Самая важная игра в нашей жизни": Караваев — о мотивации сборной Украины перед решающей битвой за путевку на ЧМ-2022

"Самая важная игра в нашей жизни": Караваев — о мотивации сборной Украины перед решающей битвой за путевку на ЧМ-2022

Защитник сборной Украины Александр Караваев поделился ожиданиями от финала плей-офф квалификации на Чемпионат мира-2022 против Уэльса.

Решающее сражение за последнюю европейскую путевку на мундиаль состоится в воскресенье, 5 июня, на стадионе "Миллениум" в Кардиффе.

Во время предматчевой пресс-конференции защитник "сине-желтых" назвал этот поединок "важнейшей игрой жизни".

"Все знают, какая у нас ситуация, но спорт – это спорт. Даже когда были такие мысли, чтобы нам подарить путевку на чемпионат мира, все футболисты отказались, потому что это было бы нечестно. Все должно решаться на футбольном поле по спортивному принципу". Сначала мы получили эту путевку на игру с Шотландией, потом мы прошли их, и понимаем, что сейчас на данный момент это важнейшая игра в нашей жизни.У нас есть игровая злоба, все хотят победить. все будет на поле. Мы единственные и покажем, на что мы способны", – сказал Караваев.

Также футболист высказался о поединке "сине-желтых" против Шотландии.

"Я бы не сказал, что игра с Шотландией будет спокойной. Она забрала много эмоций. Больше было положительных эмоций, и это хорошо. Когда ты играешь при такой поддержке соперника, это все равно прибавляет сил. Последние два-три года было очень мало полных" стадионов из-за пандемии и других проблем. Ради этого мы и играем. Мы также понимаем, что поддержка будет не меньше, чем в предыдущем матче. Мы готовимся к игре", — отметил он.

Кроме того, Караваев вспомнил своих родных, которые сейчас находятся во временно оккупированном Херсоне.

"Моя семья не смогла посмотреть матч с Шотландией, потому что в Херсоне отключили связь, интернет есть только в отдельных местах. Поэтому мы общаемся только утром и вечером, по СМС или аудиосвязи, потому что нет возможности постоянно быть в Интернете Когда они прочитали новости, то были очень рады Нас поздравили Еще так совпало, что 2 июня у меня был день рождения, 3 июня – у моей мамы Это был хороший повод, чтобы поздравить мою маму Все, кто там остались в моем районе, где я родился и вырос, смотрят и переживают. Ждут от нас только победы. Все читают новости и следят", — говорит защитник.

"У моих друзей в Херсоне нет тех дел, которые были до оккупации. Работы тоже нет. Все они сильно надеются, что в ближайшее время наши военные смогут освободить наши же территории независимой страны. Они в большом ожидании, и у всех есть позитивное настроение. Они видят, как наши военные дают большое сопротивление тем людям, которые пришли на нашу землю и которых никто не ожидал. Все верят и видят, как мир объединился вокруг нас", — добавил он.

Поединок Уэльс – Украина начнется в 19:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн трансляция матча доступна на нашем сайте.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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