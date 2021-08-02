"Самое милое видео": Зинченко с женой на табло "Олимпийского" рассекретили пол будущего ребенка

Пара опубликовала трогательный ролик в соцсетях.

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко оригинально узнал пол своего будущего ребенка.

24-летний футболист и его жена, спортивная журналистка и блогерка Влада Седан выложили в Сеть красивый видеоролик.

Избранница Саши вывела его из завязанными глазами на поле НСК "Олимпийский", после чего он снял повязку и пробил по воротам. Зинченко попал в шарики, которые висели на перекладине, а из них пошел розовый дым и конфетти.

В это время на табло стадиона появилась надпись - "It's a girl" ("Это девочка"). После этого влюбленные обнялись и слились в страстном поцелуе.

Болельщики выразили восхищение романтическим роликом: "Это самое милое видео, которое только видела", "Поздравляю, бро, очень сильно", "Так мило", "Поздравляем всей страной", - написали фанаты в комментариях под видео.

Зинченко и Седан тайно поженились летом 2020 года в Великобритании.

летом 2020 года в Великобритании. В конце августа 2020-го пара сыграла свадьбу в Киеве.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Зинченко порадовал фанатов снимком с беременной женой у бассейна.

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