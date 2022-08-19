"Самое важное – не попасть под удар": легенда бокса высказался о реванше Усик – Джошуа

Легендарный боксер Эвандер Холифилд считает, что Энтони Джошуа должен проанализировать свои ошибки, чтобы победить чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александра Усика в реванше.

Четырехкратный чемпион мира в сверхтяжелом весе Эвандер Холифилд, проведший тренировку с Александром Усиком, поделился своими ожиданиями от реванша украинца из Энтони Джошуа.

"Самое важное – не попасть под удар. Искусство бокса – не дать себя ударить. Проигравший первый бой должен спросить себя, что я сделал не так. Поэтому Джошуа нужно изучить ошибки. Посмотреть, что он сделал не так, и исправить это Но он тоже не должен полагаться на голоса со стороны Все ему советуют быть с Усиком более агрессивным, но это совсем непросто Одно дело советовать, другое – выйти в ринг и заставить соперника танцевать под твою дудку.

Что касается Усика, то он не так габаритный, ему важно избегать ударов. Когда я поднимался в сверхтяжелый дивизион, то понимал, что все соперники будут больше и мощнее", — сказал Холифилд.

Второе сражение между Усиком и Джошуа состоится 20 августа в городе Джидда в Саудовской Аравии. В июне состоялось официальное объявление реванша между украинцем и британцем.

Напомним, в ночь на 26 сентября 2021 года Усик в Лондоне победил Джошуа. единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113, и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе. После этого британец активировал опцию реванша, прописанную в контракте на первый бой.

Так что в поединке-реванше на кону будут стоять все титулы, которые украинец отобрал у британца в прошлом году, а также пояс журнала The Ring.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Ранее ТСН Проспорт рассказывал о том, что нужно знать о бое-реванше между Усиком и Джошуа.

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