Самого дорогого футболиста мира признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Самого дорогого футболиста мира признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Килиан Мбаппе на последней минуте вырвал для ПСЖ победу над "Реалом".

Нападающий парижского ПСЖ Килиан Мбаппе признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

23-летний француз отличился победным голом в первом матче 1/8 финала против мадридского "Реала" (1:0). На последней минуте встречи Мбаппе в штрафной пробросил мяч между двух защитников "сливочных" и точно пробил в дальний угол.

На звание лучшего игрока недели также претендовали защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк, полузащитник "Манчестер Сити" Бернард Силва и хавбек "Зальцбурга" Мохамед Камара.

Добавим, что в нынешнем сезоне Килиан провел 32 матча за парижан во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 16 результативных передач.

Действующий контракт Мбаппе с парижским клубом рассчитан на лето 2022 года. Ранее СМИ сообщали, что именно следующим летом звездный форвард бесплатно станет игроком мадридского "Реала" .

. Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt. Его стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

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