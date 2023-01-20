Самого титулованного футболиста мира арестовали по подозрению в сексуальных домогательствах: что известно

Бывшего защитника "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвеса арестовали в Каталонии по подозрению в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает издание Goal.

39-летний футболист был взят под стражу после обвинения, выдвинутого против него 30 декабря 2022 года.

В пятницу, 20 января, Алвес посетил отделение полиции в Барселоне, чтобы дать показания по делу. Отмечается, что бразилец отвергает все обвинения.

Ранее СМИ сообщали, что молодая женщина обвинила Алвеса в домогательствах к ней в ночном клубе "Sutton" в Барселоне. Она утверждает, что футболист, который находился в конце прошлого года на отдыхе в Барселоне, без ее согласия засунул руку ей под нижнее белье.

Добавим, что в защиту Алвеса выступила его супруга. Она заявила, что с ее возлюбленным постоянно заигрывают разные девушки, а сам Дани никогда не допустил бы такого поведения.

Теперь бразильца ожидает участие в судебном заседании, где судья примет решение о его временном положении на время расследования дела.

Дани Алвес: карьера и достижения

Дани Алвес получил мировую славу в составе "Барселоны", за которую выступал с 2008-го по 2016-й и с 2021-го по 2022 год.

Вместе с каталонцами защитник завоевал 23 трофея: стал шестикратным чемпионом Испании, трижды выиграл Лигу чемпионов, по четыре раза побеждал в Кубке и Суперкубке страны.

В общей сложности бразилец провел в футболке "сине-гранатовых" 407 поединков, отличился 22 голами и 104 ассистами.

Кроме "Барселоны", Алвес играл в Европе за "Севилью", "Ювентус" и ПСЖ, а на родине защищал цвет своего родного клуба "Баия", а также "Сан-Паулу". После того, как летом 2022 года Дани во второй раз покинул "Барселону", он подписал контракт с мексиканским клубом "Пумас".

В составе сборной Бразилии Алвес сыграл 126 матчей и забил 8 голов. В составе национальной команды Дани завоевал "золото" Олимпийских игр-2020 в Токио.

Алвес является самым титулованным футболистом мира. Он выиграл за карьеру 46 трофеев.

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