Самому дорогому футболисту мира на день рождения подарили торт выше него самого (фото)

Самому дорогому футболисту мира на день рождения подарили торт выше него самого (фото)

Молодой футбольной звезде ПСЖ накануне исполнилось 23 года.

В понедельник, 20 декабря, Килиан Мбаппе отметил свой 23-й день рождения.

Форвард ПСЖ поделился снимком своего праздника в Instagram.

"Благодарю всех за все сообщения и за это безоговорочную любовь каждый день", — написал футболист под фото.

Торт для именинника оказался выше самого игрока.

Аналитики Transfermarkt именно Мбаппе называют самым дорогим футболистом мира. Его стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

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