Самому дорогому футболисту мира на день рождения подарили торт выше него самого (фото)

Молодой футбольной звезде ПСЖ накануне исполнилось 23 года.
В понедельник, 20 декабря, Килиан Мбаппе отметил свой 23-й день рождения.
Форвард ПСЖ поделился снимком своего праздника в Instagram.
"Благодарю всех за все сообщения и за это безоговорочную любовь каждый день", — написал футболист под фото.
Торт для именинника оказался выше самого игрока.
Аналитики Transfermarkt именно Мбаппе называют самым дорогим футболистом мира. Его стоимость оценивается в 160 миллионов евро.
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