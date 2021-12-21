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Самому дорогому футболисту мира на день рождения подарили торт выше него самого (фото)

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Самому дорогому футболисту мира на день рождения подарили торт выше него самого (фото)

Associated Press

Молодой футбольной звезде ПСЖ накануне исполнилось 23 года.

В понедельник, 20 декабря, Килиан Мбаппе отметил свой 23-й день рождения.

Форвард ПСЖ поделился снимком своего праздника в Instagram.

"Благодарю всех за все сообщения и за это безоговорочную любовь каждый день", — написал футболист под фото.

Торт для именинника оказался выше самого игрока.

Аналитики Transfermarkt именно Мбаппе называют самым дорогим футболистом мира. Его стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

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