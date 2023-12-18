Самоустранились: российские гимнастки отказались ехать на Олимпиаду-2024 под нейтральным флагом

Спортсменки из государства-террориста не собираются соревноваться на Играх в Париже в нейтральном статусе.

Россиянки не будут выступать в художественной гимнастике на Олимпийских играх 2024 года в Париже, куда спортсменов из РФ и Беларуси допустили под нейтральным флагом.

Об этом заявила тренер российской команды Ирина Винер в комментарии пропагандистам страны-агрессора.

По ее словам, выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе без собственного флага и гимна унизительно для российских спортсменов, поэтому гимнастки из государства-террориста не поедут на соревнования.

"Мы в Европе недавно могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую отбирали бы для художественной гимнастики.

Это будет стыд, если мы поедем туда. Я считаю, что это будет очень унизительно для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России", – сказала Винер.

Напомним, 8 декабря МОК принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в качестве "индивидуальных нейтральных атлетов". Они смогут выступить только в личных стартах, команды стран-агрессоров не будут допущены к соревнованиям. Также запрещена любая национальная символика РФ и Беларуси – гимны, флаги и т.д.

Кроме того, не будут допущены к ОИ-2024 российские и белорусские спортсмены, которые публично поддерживают войну или имеют контракты с армиями государств-агрессоров.

Летние Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее сообщалось, что вопреки решению МОК легкоатлетов из РФ и Беларуси не допустят Олимпийские игры-2024.

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