Самсунспор – Динамо: букмекеры сделали прогноз на матч Лиги конференций

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

В четверг, 23 октября, киевское "Динамо" сразится с турецким "Самсунспором" в матче второго тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26.

Поединок состоится на домашнем стадионе бронзового призера чемпионата Турции в городе Самсун. Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Самсунспор" – "Динамо".

Прогноз букмекеров на матч Самсунспор – Динамо

Аналитики считают чемпиона Украины андердогом грядущего матча. На победу "Динамо" можно поставить с коэффициентом 3,80. Ничья – 3,55. Выигрыш турецкой команды – 2,02.

В стартовом туре Лиги конференций киевский клуб в номинально домашнем матче в польском Люблине проиграл английскому "Кристал Пэлас" (0:2), а "Самсунспор" на выезде обыграл варшавскую "Легию" (1:0).

После игры с "Самсунспором" подопечных Александра Шовковского ждут еще четыре поединка в основном раунде Лиги конференций, где их соперниками будут "Зрински" (Босния и Герцеговина), "Омония" (Кипр), "Фиорентина" (Италия) и "Ноа" (Армения).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что "Динамо" в пятый раз подряд потеряло очки в УПЛ и повторило клубный антирекорд.