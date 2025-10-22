- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 13
- Время на прочтение
- 1 мин
Самсунспор – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Текстовый репортаж второго поединка "бело-синих" в основной стадии третьего по престижности еврокубка.
В четверг, 23 октября, киевское "Динамо" сыграет с турецким "Самсунспором" в матче второго тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26.
Поединок состоится на домашнем стадионе бронзового призера чемпионата Турции в городе Самсун. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В стартовом туре Лиги конференций чемпион Украины в номинально домашнем матче в польском Люблине проиграл английскому "Кристал Пэлас" (0:2), а "Самсунспор" на выезде обыграл варшавскую "Легию" (1:0).
После игры с "Самсунспором" подопечных Александра Шовковского ждут еще четыре поединка в основном раунде Лиги конференций, где их соперниками будут "Зрински" (Босния и Герцеговина), "Омония" (Кипр), "Фиорентина" (Италия) и "Ноа" (Армения).
Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.
Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча "Самсунспор" – "Динамо".