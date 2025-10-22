Самсунспор – Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

Реклама

В четверг, 23 октября, киевское "Динамо" сыграет с турецким "Самсунспором" в матче второго тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26.

Поединок состоится на домашнем стадионе бронзового призера чемпионата Турции в городе Самсун. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В стартовом туре Лиги конференций чемпион Украины в номинально домашнем матче в польском Люблине проиграл английскому "Кристал Пэлас" (0:2), а "Самсунспор" на выезде обыграл варшавскую "Легию" (1:0).

Реклама

После игры с "Самсунспором" подопечных Александра Шовковского ждут еще четыре поединка в основном раунде Лиги конференций, где их соперниками будут "Зрински" (Босния и Герцеговина), "Омония" (Кипр), "Фиорентина" (Италия) и "Ноа" (Армения).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Смотрите предматчевую студию и альтернативное комментирование поединка "Самсунспор" – "Динамо" на Youtube канале FootballHub.

Вашему вниманию также текстовая онлайн-трансляция матча "Самсунспор" – "Динамо".