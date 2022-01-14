Самые большие деньги в истории футбола: клуб Ярмоленко ошарашил суммой, которую хочет получить за капитана

На игрока претендуют два клуба.
Лондонский "Вест Хэм", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, повесил ценник на своего капитана — Деклана Райса.
Как сообщает talkSPORT, "молотобойцы" готовы распрощаться с 22-летним полузащитником только за самые большие деньги в истории футбола. а именно – 200 млн фунтов (240 млн евро).
Минувшим летом Райс отказался подписывать новый контракт с "Вест Хэмом", но действующий рассчитан еще до середины 2024 года. Лондонцы постараются дольше удерживать хавбека, выбивая из покупателей астрономические суммы.
Основными претендентами на игрока называют "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
Стоит отметить, что самый дорогой футболист в мире, 23-летний французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, оценивается в 160 миллионов евро. За ним следует 21-летний нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд — 150 миллионов евро.
- Райс — воспитанник "Вест Хэма". В текущем сезоне футболист провел за "молотобойцев" 26 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 4 результативных передачи;
- Летом 2021 года Райс стал финалистом Чемпионата Европы со сборной Англии. За "трех львов" он в общей сложности провел 27 поединков, в которых забил два гола;
- Авторитетный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 75 млн евро.