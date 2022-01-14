Самые большие деньги в истории футбола: клуб Ярмоленко ошарашил суммой, которую хочет получить за капитана

Самые большие деньги в истории футбола: клуб Ярмоленко ошарашил суммой, которую хочет получить за капитана

На игрока претендуют два клуба.

Лондонский " Вест Хэм ", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, повесил ценник на своего капитана — Деклана Райса.

Как сообщает talkSPORT, "молотобойцы" готовы распрощаться с 22-летним полузащитником только за самые большие деньги в истории футбола. а именно – 200 млн фунтов (240 млн евро).

Минувшим летом Райс отказался подписывать новый контракт с "Вест Хэмом", но действующий рассчитан еще до середины 2024 года. Лондонцы постараются дольше удерживать хавбека, выбивая из покупателей астрономические суммы.

Основными претендентами на игрока называют "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

Стоит отметить, что самый дорогой футболист в мире, 23-летний французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, оценивается в 160 миллионов евро. За ним следует 21-летний нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд — 150 миллионов евро.