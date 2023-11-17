Самый большой гонорар в карьере: Фьюри рассказал, сколько денег заработал за бой против Нганну

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, на какую сумму обогатился после боя с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

В комментарии изданию EXPRESS "Цыганский король" признался, что за поединок против представителя ММА заработал около 61 миллиона долларов. Это самый большой гонорар в карьере британского боксера.

Отметим, что в своих предыдущих трех боях Фьюри в среднем получал по 29 миллионов долларов – против Дерека Чисоры, Диллиана Уайта и Деонтея Уайлдера. Наибольшую сумму "Цыганский король" заработал за поединок против Уайта – 36 миллионов долларов.

В ночь на 29 октября Фьюри победил Нганну в поединке, который состоялся в саудовском Эр-Рияде. В третьем раунде "Цыганский король" побывал в нокдауне, но сумел подняться с канваса и в итоге одолел камеруно-французского бойца раздельным решением судей.

Напомним, что следующий бой Фьюри проведет с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком. Поединок состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Последним "абсолютом" в хевивейте был легендарный Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому победитель боя между Усиком и Фьюри станет первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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