"Самый большой талант супертяжелого веса": бывший чемпион мира оценил шансы Усика и Джошуа в реванше

Британец Джордж Гроувз уверен, что украинский боксер еще не показал все свои возможности.

Бывший чемпион мира в суперсреднем весе Джордж Гроувз поделился мыслями о предстоящем бое-реванше между украинским обладателем титулов IBF, WBO, WBA и IBO Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

33-летний британский боксер щедро расхвалил 34-летнего украинца. Он убежден, что Эй Джею будет очень сложно победить Усика, ведь считает Александра "самым большим талантом хевивейта".

"Побить Усика в любом случае будет очень непросто. Тем более, что Усику ничто не мешает выступить лучше, чем в том сентябрьском поединке. Александр - самый большой талант супертяжелого веса. Он единственный в этом дивизионе, кто без вопросов входит в топ-10 pound for pound. И заметьте, он побеждает не за счет того, что вдвое больше и тяжелее оппонентов, а благодаря своему невероятному мастерству.

Джошуа остается одним из лидеров дивизиона. Он остается в топ-3. Верю, что он избил бы Деонтея Уайлдера и многих других топов. Но вопрос в том, осталась ли у него прежняя страсть к боксу. Знаете, на его месте будет очень непросто вернуться на первое место. Но, как говорится, никогда не говори никогда. Особенно в хевивейте, в дивизионе, где действительно все может решить один удар", - заявил Гроувз в интервью Sky Sports, пишет Boxing Scene.

В ночь на 26 сентября Усик победил Джошуа единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.

единогласным судейским решением – 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. В активе 34-летнего Усика 19 побед (13 - нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

Добавим, что точной даты реванша между Усиком и Джошуа еще нет. По словам промоутера британского боксера Эдди Хирна , реванш планируют на март 2022 года. Джошуа уже активировал опцию реванша, которая была прописана в контракте на первый поединок с украинцем.

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