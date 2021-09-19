"Самый большой в карьере": промоутер рассказал о гонораре Усика за чемпионский бой с Джошуа

"Самый большой в карьере": промоутер рассказал о гонораре Усика за чемпионский бой с Джошуа

До поединка остается уже меньше недели.

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, рассказал о гонораре своего клиента за бой против чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

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"Потенциально - да, это самый большой гонорар в карьере Усика. Хотя его самый большой гонорар еще впереди", - цитирует Красюка Tribuna.

Поединок между Усиком и Джошуа состоится в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм" 25 сентября.

Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, легенда мирового бокса американец Эвандер Холифилд оценил шансы Усика в бою с Джошуа.

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