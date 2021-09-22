Самый большой в карьере: СМИ назвали гонорар Усика за бой против Джошуа

Самый большой в карьере: СМИ назвали гонорар Усика за бой против Джошуа

Украинец заработает от 3,5 до 5 млн евро.

Пока Александр Усик занимается последними приготовлениями к долгожданному поединку с Энтони Джошуа, журналисты пытаются узнать, сколько заработает украинский боксер в чемпионской битве.

Так, по данным Total Sport, гонорар Усика составит 3 млн фунтов (около 3,5 млн евро). Отмечается, что эта сумма может вырасти до 5 млн фунтов (около 5,8 млн евро), если организаторам удастся продать большое количество платных трансляций поединка.

Одно можно сказать точно - за бой против Джошуа украинец получит сумму, которую еще никогда не зарабатывал в своей жизни. Сейчас свой самый большой гонорар (2,5 млн евро) Саша получил за поединок с британцем Тони Белью, которого нокаутировал в 2018 году в Манчестере перед переходом в супертяжелый вес.

Ранее стал известен гонорар Джошуа за чемпионскую битву с Усиком. По информации издания Mirror, британский чемпион заработает 15 миллионов фунтов (около 17,5 млн евро).

Как сообщал ТСН Проспорт, Усик рассказал, как собирается побеждать Джошуа в чемпионском бою.

Поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начало ориентировочно после 23:00 по киевскому времени.

На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.

34-летний Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

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