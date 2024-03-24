Самый быстрый гол в истории сборных: австрийский футболист установил мировой рекорд (видео)

Полузащитник сборной Австрии Кристоф Баумгартнер забил самый быстрый гол в истории мужского международного футбола. Это произошло в товарищеском матче против команды Словакии.

24-летний футболист немецкого "РБ Лейпцига" открыл счет уже на 6-й секунде поединка. Сразу после стартового свистка он в центральном круге получил передачу от партнера, протянул мяч мимо нескольких игроков соперника и из-за пределов штрафной точно пробил в левый нижний угол.

Кристоф побил рекорд немецкого форварда Лукаса Подольски, который в 2013 году забил на 7-й секунде в матче с Эквадором.

Интересно, что в другом поединке, который также состоялся 23 марта, полузащитник сборной Германии Флориан Вирц на 7-й секунде игры поразил ворота команды Франции. Подопечные Юлиана Нагельсманна на выезде обыграли "Ле Блэ" (2:0).

Отметим, что для Баумгартнера поединок со Словакией стал 35-м в составе сборной Австрии. На его счету 12 голов и пять ассистов.

Матч Словакия – Австрия в Братиславе завершился со счетом 0:2 . Второй гол в ворота хозяев поля на 82-й минуте забил Андреас Вайман.

Обзор матча Словакия – Австрия

Добавим, что грядущим летом Австрия и Словакия выступят в финальном турнире Евро-2024

Австрийцы на чемпионате Европы сыграют в группе с Нидерландами, Францией и победителем плей-офф пути А (Уэльс – Польша).

Словаки посоревнуются на континентальном первенстве с Бельгией, Румынией и победителем плей-офф пути B (Украина – Исландия).

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

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