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Самый быстрый нокаут в истории UFC? Американец "потушил" соотечественника за 7 секунд (видео)

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Самый быстрый нокаут в истории UFC? Американец "потушил" соотечественника за 7 секунд (видео)

twitter.com/globalfirstnews

Поединок завершился, едва успев начаться.

Удивительным нокаутом завершился бой двух американцев Терренса МакКинни и Мэтта Фреволы на турнире UFC 263 в Глендейле (штат Аризона, США).

Поединок длился всего семь секунд. МакКинни удалось мощно попасть сопернику в челюсть, от чего тот оказался в нокдауне. Терренс сразу же бросился добивать соотечественника, после чего рефери остановил бой.

Этот нокаут стал одним из самых быстрых в истории UFC.

  • 26-летний МакКини одержал 11-ю победу в карьере. На его счету также 3 поражения.
  • 31-летний Фревола проиграл третий бой в смешанных единоборствах. На его счету значится 8 побед.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, российского бойца брутально нокаутировали с разворотом на 90 градусов.