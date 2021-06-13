Самый быстрый нокаут в истории UFC? Американец "потушил" соотечественника за 7 секунд (видео)

Поединок завершился, едва успев начаться.

Удивительным нокаутом завершился бой двух американцев Терренса МакКинни и Мэтта Фреволы на турнире UFC 263 в Глендейле (штат Аризона, США).

Поединок длился всего семь секунд. МакКинни удалось мощно попасть сопернику в челюсть, от чего тот оказался в нокдауне. Терренс сразу же бросился добивать соотечественника, после чего рефери остановил бой.

Этот нокаут стал одним из самых быстрых в истории UFC.

26-летний МакКини одержал 11-ю победу в карьере. На его счету также 3 поражения.

31-летний Фревола проиграл третий бой в смешанных единоборствах. На его счету значится 8 побед.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, российского бойца брутально нокаутировали с разворотом на 90 градусов.

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