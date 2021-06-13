Самый быстрый нокаут в истории UFC? Американец "потушил" соотечественника за 7 секунд (видео)

Поединок завершился, едва успев начаться.
Удивительным нокаутом завершился бой двух американцев Терренса МакКинни и Мэтта Фреволы на турнире UFC 263 в Глендейле (штат Аризона, США).
Поединок длился всего семь секунд. МакКинни удалось мощно попасть сопернику в челюсть, от чего тот оказался в нокдауне. Терренс сразу же бросился добивать соотечественника, после чего рефери остановил бой.
Этот нокаут стал одним из самых быстрых в истории UFC.
- 26-летний МакКини одержал 11-ю победу в карьере. На его счету также 3 поражения.
- 31-летний Фревола проиграл третий бой в смешанных единоборствах. На его счету значится 8 побед.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, российского бойца брутально нокаутировали с разворотом на 90 градусов.