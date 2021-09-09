"Самый ценный игрок на кухне": жена Джоковича показала, как лучший теннисист планеты моет посуду

Первая ракетка мира не чурается работы по дому.

Сербский теннисист Новак Джокович, который после победы над итальянцем Маттео Берреттини вышел в полуфинал US Open-2021, не забывает помогать в домашних делах своей жене.

Избранница первой ракетки мира Елена опубликовала в Instagram видео, на котором 34-летний Ноле на кухне моет посуду.

"Третья смена Новака. Вот как он медитирует после вечернего матча на Открытом чемпионате США. Он мой самый ценный игрок на кухне", - подписала видео жена Джоковича.

Болельщики в комментариях выразили свое восхищение сербом, который является не только звездой мирового тенниса, а и примерным семьянином.

"Браво, пусть все узнают от вас, что балканские мужчины также работают дома", "Особенность великих - это простота", "Такие как ты рождается раз в тысячу лет", "Вы можете быть Джоковичем сто раз, но кастрюли мыть нужно", - написали подписчики под видео в Instagram.

Соперником Джоковича в полуфинале US Open станет немецкий теннисист Александр Зверев, который завоевал "золото" на Олимпиаде в Токио.

который завоевал "золото" на Олимпиаде в Токио. В этом году Джокович стал победителем Australian Open, Roland Garros и Wimbledon. В случае триумфа на US Open он соберет так называемый "Большой шлем" - выигрывает все четыре Мэйджора в один календарный год.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла в четвертьфинале US Open 19-летней сенсации.

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