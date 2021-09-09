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"Самый ценный игрок на кухне": жена Джоковича показала, как лучший теннисист планеты моет посуду

"Самый ценный игрок на кухне": жена Джоковича показала, как лучший теннисист планеты моет посуду

Associated Press

Первая ракетка мира не чурается работы по дому.

Сербский теннисист Новак Джокович, который после победы над итальянцем Маттео Берреттини вышел в полуфинал US Open-2021, не забывает помогать в домашних делах своей жене.

Избранница первой ракетки мира Елена опубликовала в Instagram видео, на котором 34-летний Ноле на кухне моет посуду.

"Третья смена Новака. Вот как он медитирует после вечернего матча на Открытом чемпионате США. Он мой самый ценный игрок на кухне", - подписала видео жена Джоковича.

Болельщики в комментариях выразили свое восхищение сербом, который является не только звездой мирового тенниса, а и примерным семьянином.

"Браво, пусть все узнают от вас, что балканские мужчины также работают дома", "Особенность великих - это простота", "Такие как ты рождается раз в тысячу лет", "Вы можете быть Джоковичем сто раз, но кастрюли мыть нужно", - написали подписчики под видео в Instagram.

  • Соперником Джоковича в полуфинале US Open станет немецкий теннисист Александр Зверев, который завоевал "золото" на Олимпиаде в Токио.
  • В этом году Джокович стал победителем Australian Open, Roland Garros и Wimbledon. В случае триумфа на US Open он соберет так называемый "Большой шлем" - выигрывает все четыре Мэйджора в один календарный год.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла в четвертьфинале US Open 19-летней сенсации.

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