Самый дорогой футболист мира официально определился с местом продолжения карьеры - детали сделки

Звездный форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе продлил контракт с парижским клубом.

Новое соглашение французского суперталанта с "Пари Сен-Жермен", который отказался провести благотворительный матч с киевским "Динамо", рассчитано до лета 2025 года.

О подписании нового контракта с 23-летним нападающим парижане объявили у себя в Twitter.

Ранее сообщалось, что Мбаппе получил предложение перейти в мадридский "Реал", где его зарплата могла составлять 50 млн евро в год. Тем не менее, Килиан решил отклонить предложение "Королевского клуба" и продолжит карьеру во Франции.

Сам футболист так прокомментировал продление контракта с парижским клубом.

"Я очень рад, что продлил свое соглашение с ПСЖ. Я уверен, что смогу продолжить прогрессировать в клубе, который дает все возможности выступать на самом высоком уровне. Я очень счастлив, что смогу продолжить развиваться во Франции, в стране, где я родился и вырос. .

Я также хочу поблагодарить президента Насера Аль-Хелайфи за его доверие, понимание и терпение. Я также думаю обо всех болельщиках ПСЖ во Франции и во всем мире, о бесчисленных проявлениях любви с их стороны, особенно в последние месяцы", - приводит слова Мбаппе официальный сайт ПСЖ.

Мбаппе выступает за парижский клуб с 2017 года, когда перешел из "Монако". В этом сезоне Килиан провел 47 матчей за парижан во всех турнирах, забил 38 голов и отдал 17 результативных передач.

Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt. Его стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что форвард "Баварии" Роберт Левандовски согласовал контракт с "Барселоной".

Читайте также:

Удачный дебют: украинский призер Олимпиады-2020 по плаванию выиграл медаль престижных соревнований в Испании

В боях с российскими захватчиками в Луганской области погиб призер чемпионата мира по панкратиону

Бех-Романчук завоевала для Украины "серебро" Бриллиантовой лиги в прыжках в длину