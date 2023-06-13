Самый дорогой футболист мира отказался продлевать контракт с ПСЖ – жесткая реакция клуба

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе решил не продлевать контракт с парижским клубом.

Как сообщает издание L'Equipe, 24-летний француз официальным письмом сообщил руководство парижан, что не собирается подписывать новое соглашение с клубом.

Действующее соглашение Мбаппе c ПСЖ заканчивается в июне 2024 года. Следовательно, уже следующим летом у Килиана будет возможность покинуть команду свободным агентом.

По информации журналиста The Telegraph Джейсона Берта, после отказа Мбаппе продлевать контракт ПСЖ выставил звездного форварда на трансфер.

Парижане не желают терять Килиана бесплатно, поэтому готовы продать его уже этим летом. Главным претендентом на Мбаппе назывался мадридский "Реал", однако французский клуб якобы не хочет отпускать нападающего именно к "сливочным".

Мбаппе выступает за парижский клуб с 2017 года, когда перешел из "Монако". В этом сезоне Килиан провел 43 матча за парижан во всех турнирах, забил 41 гол и сделал 10 ассистов.

Отметим, что Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt. Его стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

Напомним, этим летом ПСЖ уже потерял двух своих звезд. Аргентинский нападающий Лионель Месси решил продолжить карьеру в американском "Интере" Майами. Также парижский клуб покинул испанский защитник Серхио Рамос.

Кроме того, близок к уходу из ПСЖ бразильский форвард Неймар, который получил безумное предложение из Саудовской Аравии.

Читайте также:

Трансферное окно-2023: все о летних переходах в футбольных топ-лигах и УПЛ

Больше 100 миллионов евро: "Реал" совершил один из самых дорогих трансферов в своей истории

Гораздо меньше, чем предлагали в Саудовской Аравии: названа зарплата Месси в "Интере" Майами