Категория
Проспорт
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Самый дорогой футболист мира побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
724
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Самый дорогой футболист мира побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Фото: Associated Press

Килиан Мбаппе стал автором уникального достижения.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе установил новый рекорд главного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов УЕФА.

Звездный француз открыл счет в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 против "Ювентуса".

Гол в ворота туринцев стал для Мбаппе 40-м в самом престижном еврокубке. Килиан достиг отметки в 40 забитых мячей на уровне ЛЧ в возрасте 23 лет, 10 месяцев и 13 дней. Это лучший показатель в истории турнира.

Таким образом, Мбаппе побил рекорд своего нынешнего одноклубника – аргентинского форварда Лионеля Месси, забившего 40 голов в Лиге чемпионов в возрасте 24 лет, 4 месяцев и 8 дней.

На групповой стадии текущей Лиги чемпионов Мбаппе провел 6 матчей, в которых отличился 7 голами. Килиан является самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt. Его стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

Напомним, ПСЖ на выезде одолел "Ювентус" со счетом 1:2, но все равно вышел в плей-офф ЛЧ только со второго места. Победителем квартета стала португальская "Бенфика", которая в параллельном матче в Израиле уничтожила "Маккаби" из Хайфы – 1:6.

Обзор матча Ювентус – ПСЖ

  • По итогам шести туров ПСЖ и "Бенфика" набрали одинаковое количество очков (14) и имеют равенство по очным встречам, однако лиссабонцы обошли парижан по общему количеству голов на выезде. "Ювентус" (3 балла) вылетел в 1/16 финала Лиги Европы, а "Маккаби" (3) завершил свой путь в еврокубках.
  • Жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов состоится в понедельник, 7 ноября, в 13:00 по киевскому времени.

Читайте также:

"Не хочу делать трагедию": тренер "Шахтера" – о разгроме от "Лейпцига" и вылете в Лигу Европы

"Шахтер" с разгромным поражением от "РБ Лейпцига" вылетел из Лиги чемпионов (видео)

"Милан" разгромной победой вышел в плей-офф Лиги чемпионов, "Челси" отомстил "Динамо" Загреб за поражение

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Лига чемпионов УЕФА
Дата публикации
Просмотры
724
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация