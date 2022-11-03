Самый дорогой футболист мира побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе установил новый рекорд главного клубного турнира Европы – Лиги чемпионов УЕФА.

Звездный француз открыл счет в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/23 против "Ювентуса".

Гол в ворота туринцев стал для Мбаппе 40-м в самом престижном еврокубке. Килиан достиг отметки в 40 забитых мячей на уровне ЛЧ в возрасте 23 лет, 10 месяцев и 13 дней. Это лучший показатель в истории турнира.

Таким образом, Мбаппе побил рекорд своего нынешнего одноклубника – аргентинского форварда Лионеля Месси, забившего 40 голов в Лиге чемпионов в возрасте 24 лет, 4 месяцев и 8 дней.

Kylian Mbappé является молодым игроком в Champions League history к результату 40 позиций в конкуренции.



Помещая вниз на Juventus отклонение. #UCL pic.twitter.com/5RkGSpNALm — Squawka (@Squawka) November 2, 2022

На групповой стадии текущей Лиги чемпионов Мбаппе провел 6 матчей, в которых отличился 7 голами. Килиан является самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt. Его стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

Напомним, ПСЖ на выезде одолел "Ювентус" со счетом 1:2 , но все равно вышел в плей-офф ЛЧ только со второго места. Победителем квартета стала португальская "Бенфика", которая в параллельном матче в Израиле уничтожила "Маккаби" из Хайфы – 1:6 .

Обзор матча Ювентус – ПСЖ

По итогам шести туров ПСЖ и "Бенфика" набрали одинаковое количество очков (14) и имеют равенство по очным встречам, однако лиссабонцы обошли парижан по общему количеству голов на выезде. "Ювентус" (3 балла) вылетел в 1/16 финала Лиги Европы, а "Маккаби" (3) завершил свой путь в еврокубках.

Жеребьевка 1/8 Лиги чемпионов состоится в понедельник, 7 ноября, в 13:00 по киевскому времени.

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