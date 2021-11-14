Самый дорогой футболист мира повторил рекорд легенды сборной Франции, державшийся 63 года (видео)

Килиан Мбаппе переписал историю национальной команды, "нокаутировав" Казахстан.

Форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе, который недавно забил шикарный гол пяткой на тренировке, оформил покер в матче 9-го тура квалификации на Чемпионат мира-2022 против Казахстана .

Тем самым 22-летний талант повторил уникальное достижение в истории французской сборной.

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Мбаппе стал первым футболистом за 63 года, забившим 4 гола в одном официальном поединке сборной Франции. В последний раз это удавалось в 1958 году легендарному Жюсту Фонтену в матче за 3-е место на Чемпионате мира против ФРГ.

Kylian Mbappé is the first player to score 4+ goals in a single game for France since Just Fontaine in 1958. pic.twitter.com/4r74dsj6xJ — Squawka Football (@Squawka) November 13, 2021

Добавим, что еще в первом тайме Килиан оформил хет-трик, повторив достижение другого француза Доминика Рошто, которое держалось 36 лет. В 1985 году он забил три гола в игре с Люксембургом в отборе на ЧМ-1986.

Видео третьего гола Мбаппе в ворота казахов

Kylian Mbappé имеет первый полуторный трюк для Франции! pic.twitter.com/gEXTdrIHdS — ESPN FC (@ESPNFC) November 13, 2021

Всего в активе Мбаппе уже 23 гола в 52 матчах за национальную команду. Форвард вышел на двенадцатое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной Франции. Рекордсменом "Ле Бле" является Тьерри Анри, на счету которого 51 гол.

На сегодняшний день Мбаппе является самым дорогим футболистом мира. По данным портала Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

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Франция (15 очков), поиздевавшись над Казахстаном (8:0) , обеспечила себе первое место в группе и прямую путевку на мундиаль в Катаре.

, обеспечила себе первое место в группе и прямую путевку на мундиаль в Катаре. Обладатель второго места определится по итогам заключительного тура в заочной борьбе Финляндии (11 баллов) и Украины (9 пунктов). Что нужно "сине-желтым", чтобы финишировать вторыми и выйти в стыковые матчи, читайте в нашем материале.

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