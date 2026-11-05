Самый дорогой контракт в Европе: обладатель "Золотого мяча" продлил контракт с "Баварией"

Гарри Кейн / © Associated Press

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Мюнхенская "Бавария" продлила контракт с форвардом Гарри Кейном, который стал обладателем "Золотого мяча-2026" .

Об этом официально сообщила пресс-служба немецкого клуба.

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Новое соглашение 33-летнего англичанина с мюнхенцами рассчитано до лета 2029 года.

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По информации The Athletic, после подписания нового контракта Кейн стал самым высокооплачиваемым футболистом в европейских чемпионатах.

Утверждается, что его гарантированная базовая зарплата, не считая бонусных выплат, будет превышать 25 миллионов евро в год.

Кейн выступает за "Баварию" с лета 2023 года, когда перешел из лондонского "Тоттенхэма" за 95 миллионов евро.

С тех пор он провел за мюнхенцев 161 матч во всех турнирах, отличился 156 голами и отдал 41 результативную передачу.

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В составе "Баварии" англичанин дважды становился чемпионом Германии и трижды завоевывал "Золотую бутсу" Бундеслиги.

Напомним, Кейн в голосовании за "Золотой мяч-2026" всего на 28 очков обошел форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе.

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