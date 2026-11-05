- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 131
- Время на прочтение
- 1 мин
Самый дорогой контракт в Европе: обладатель "Золотого мяча" продлил контракт с "Баварией"
Новое соглашение Гарри Кейна с мюнхенцами рассчитано до лета 2029 года.
Мюнхенская "Бавария" продлила контракт с форвардом Гарри Кейном, который стал обладателем "Золотого мяча-2026" .
Об этом официально сообщила пресс-служба немецкого клуба.
Новое соглашение 33-летнего англичанина с мюнхенцами рассчитано до лета 2029 года.
По информации The Athletic, после подписания нового контракта Кейн стал самым высокооплачиваемым футболистом в европейских чемпионатах.
Утверждается, что его гарантированная базовая зарплата, не считая бонусных выплат, будет превышать 25 миллионов евро в год.
Кейн выступает за "Баварию" с лета 2023 года, когда перешел из лондонского "Тоттенхэма" за 95 миллионов евро.
С тех пор он провел за мюнхенцев 161 матч во всех турнирах, отличился 156 голами и отдал 41 результативную передачу.
В составе "Баварии" англичанин дважды становился чемпионом Германии и трижды завоевывал "Золотую бутсу" Бундеслиги.
Напомним, Кейн в голосовании за "Золотой мяч-2026" всего на 28 очков обошел форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе.