Самый дорогой трансфер лета: "Манчестер Юнайтед" договорился о подписании звездного бразильца

"Манчестер Юнайтед" на официальном сайте сообщил, что согласовал с "Аяксом" переход бразильского вингера Антони.

22-летнему футболисту осталось пройти медобследование и подписать контракт с "красными дьяволами".

Награда была beach reached for transfer of @Antony00 #MUFC — Manchester United (@ManUtd) August 30, 2022

По информации СМИ, сумма трансфера составляет 95 миллионов евро плюс 5 миллионов евро бонусами.

Это рекордная продажа игрока в истории Чемпионата Нидерландов, а также второе по стоимости приобретение в истории МЮ. Рекорд принадлежит полузащитнику Полю Погба, который летом 2016 года перешел к "манкунианцам" из "Ювентуса" за 105 миллионов евро.

Переход Антони - самый дорогой во время нынешнего летнего трансферного окна. До этого рекорд межсезонья принадлежал мадридскому "Реалу", заплатившему "Монако" 80 миллионов евро за полузащитника Орельена Тчуамени.

К слову, Антони выступал за "Аякс" с 2020 года. В текущем сезоне на счету бразильского вингера два гола и две результативные передачи в трех матчах. Также он забил два гола и отдал два ассиста в девяти матчах за сборную Бразилии.

"Манчестер Юнайтед" занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре "манкунианцы" 1 сентября на выезде сыграют против "Лестера".

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