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Самый громкий трансфер лета: "Манчестер Юнайтед" подписал одного из самых дорогих футболистов мира

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Самый громкий трансфер лета: "Манчестер Юнайтед" подписал одного из самых дорогих футболистов мира

twitter.com/ManUtd

Соглашение с игроком рассчитано на пять лет.

"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.

21-летний футболист подписал с манкунианским клубом контракт сроком на пять лет. Соглашение предусматривает возможность продления сотрудничества еще на один сезон.

Трансфер Санчо оценивается в 85 миллионов евро. Это самый громкий и дорогостоящий переход текущего лета во всем мире.

  • Покупка Джейдона стала третьей в списке самых дорогих трансферов "Манчестер Юнайтед". Дороже "красные дьяволы" приобретали только Поля Погба (105 миллионов евро) и Гарри Магуайра (87 миллионов евро).
  • Санчо по версии ресурса Transfermarkt входит в топ-4 самых дорогих игроков мира. Дороже англичанина оцениваются только Килиан Мбаппе (160 миллионов евро), Эрлинг Холанд (130 миллионов евро) и Гарри Кейн (120 миллионов евро).