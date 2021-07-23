Самый громкий трансфер лета: "Манчестер Юнайтед" подписал одного из самых дорогих футболистов мира

Соглашение с игроком рассчитано на пять лет.
"Манчестер Юнайтед" объявил о подписании вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо.
21-летний футболист подписал с манкунианским клубом контракт сроком на пять лет. Соглашение предусматривает возможность продления сотрудничества еще на один сезон.
Трансфер Санчо оценивается в 85 миллионов евро. Это самый громкий и дорогостоящий переход текущего лета во всем мире.
This is his home.— Manchester United (@ManUtd) July 23, 2021
This is where he belongs.
Jadon Sancho is .#MUFC x @Sanchooo10 pic.twitter.com/LAIBn7ie7V
- Покупка Джейдона стала третьей в списке самых дорогих трансферов "Манчестер Юнайтед". Дороже "красные дьяволы" приобретали только Поля Погба (105 миллионов евро) и Гарри Магуайра (87 миллионов евро).
- Санчо по версии ресурса Transfermarkt входит в топ-4 самых дорогих игроков мира. Дороже англичанина оцениваются только Килиан Мбаппе (160 миллионов евро), Эрлинг Холанд (130 миллионов евро) и Гарри Кейн (120 миллионов евро).