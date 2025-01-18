Самый громкий трансфер зимы: ПСЖ подписал звездного грузинского футболиста

Вингер итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия перешел во французский ПСЖ.

Как сообщает официальный сайт парижан, 23-летний грузинский футболист подписал контракт до 2029 года. Кварацхелия будет выступать за ПСЖ под 7-м номером.

Ранее была информация, что "Наполи" получит за одного из своих лидеров 75 миллионов евро. Зарплата Хвичи в ПСЖ будет составлять 9 миллионов евро за сезон + 2 миллиона евро бонусами.

Кварацхелия выступал за "Наполи" с июля 2022 года после перехода из "Динамо" Батуми за 13,3 млн евро. В этом сезоне он отличился 5 голами и 3 ассистами в 19 матчах за парижский клуб.

Последние матчи неаполитанцев грузин пропустил из-за растяжения медиальной коллатеральной связки колена.

Читайте также:

Гол Довбика помог "Роме" обыграть команду Малиновского в матче Серии А (видео)

Соперник сборной Украины в плей-офф за выход в элиту Лиги наций уволил главного тренера

Одно из самых длинных в истории футбола: Холанд подписал новое соглашение с "Манчестер Сити"