Самый сильный человек России умер от коронавируса: установил 26 мировых рекордов

61-летний Владимир Синеглазов не справился со смертоносной болезнью.

Известный российский силач Владимир Синеглазов умер от последствий коронавирусной инфекции.

Как сообщает РЕН ТВ, Синеглазов провел последние дни жизни в коме в реанимации. Ему был 61 год. За день до этого от COVID-19 умерла его сестра.

Карьера Владимира продолжалась 30 лет и завершилась 10 лет назад из-за проблем со здоровьем. На фоне постоянных нагрузок у спортсмена разрушались суставы ног.

Синеглазов специализировался на гиревом спорте и выполнении трюков со снарядами. За свою карьеру он установил 26 мировых рекордов, а в 2009 году был признан самым сильным человеком России.

Как сообщал ТСН Проспорт, в прошлом году произошло горе в семье Конора Макгрегора. Звездный боец UFC потерял близкого человека из-за коронавируса.

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