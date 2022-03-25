"Самый сложный бой в нашей жизни": Виталий Кличко поздравил брата Владимира с днем рождения (видео)

Кличко-младшему исполнилось 46 лет.

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил своего брата Владимира с днем рождения. Сегодня, 25 марта, младшему из братьев Кличко исполнилось 46 лет.

Сейчас оба легендарных боксера защищают Киев от российских оккупантов. На видео братья были в вышиванках.

"Друзья! Сегодня День рождения у самого близкого мне человека. У нас сильная связь, даже когда мы не рядом. В это критическое для Украины время мы вместе, в Киеве. Бок о бок. Поддержку и помощь брата я чувствую каждый день и ежеминутно.

Как он недавно сказал: это самый сложный бой в нашей жизни. Бой за наш город и нашу страну. И мы, несомненно, победим! Ибо добро всегда побеждает зло! Спасибо судьбе и нашим родителям, что подарили мне такого брата! С Днем рождения, Володя!", - написал Виталий Кличко у себя в Instagram.

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